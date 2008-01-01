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Новости погоды
На юго-запад Центрального района нагрянули заморозки
ИА "Метеоновости" / 11:24 Суббота, 9 мая
Холодный атмосферный фронт, который накануне отметился дождями разной интенсивности и продолжительности в центральных областях, открыл дорогу холодному воздуху. Среднесуточная температура не только приблизилась к своей климатической норме, а в юго-западных областях оказалась ниже. В ранние утренние часы в Брянской области воздух прихватил заморозок до -1 градуса.
В предстоящие сутки юго-западные области центра России останутся в тыловой части циклона, а потому местами могут отмечаться слабые заморозки. / meteonovosti.ru /
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