Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Среднее Поволжье пришли долгожданные дожди
ИА "Метеоновости" / 12:36 Суббота, 9 мая
Циклон, уроженец южных районов, вышел на Среднюю Волгу. Уже накануне, по мере его приближения, прошли небольшие дожди.
Сегодня, 9 мая центр циклона вышел на запад Среднего Поволжья. Местами отмечаются дожди, пока из разряда небольших. Однако, в течение дня дожди в Пензенской, Самарской, Ульяновской областях ожидаются более интенсивные, они будут сопровождаться грозами и усилением ветра в порывах 15-20м/с.
По мере продвижения циклона, зона сильных дождей с грозами и ветром до 17 мс, переместится на север Приволжского округа.
Начавшиеся дожди, придутся весьма кстати, ведь на востоке Татарстана, в Оренбургской и Самарской областях отсутствие дождей обусловило высокую, местами чрезвычайную пожарную опасность. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения