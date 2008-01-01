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Новости погоды


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В Среднее Поволжье пришли долгожданные дожди


ИА "Метеоновости" / 12:36 Суббота, 9 мая

  Циклон, уроженец южных районов, вышел на Среднюю Волгу. Уже накануне, по мере его приближения, прошли небольшие дожди.

Сегодня, 9 мая центр циклона вышел на запад Среднего Поволжья. Местами отмечаются дожди, пока из разряда небольших. Однако, в течение дня дожди в Пензенской, Самарской, Ульяновской областях ожидаются более интенсивные, они будут сопровождаться грозами и усилением ветра в порывах 15-20м/с.

По мере продвижения циклона, зона сильных дождей с грозами и ветром до 17 мс, переместится на север Приволжского округа.

Начавшиеся дожди, придутся весьма кстати, ведь на востоке Татарстана, в Оренбургской и Самарской областях отсутствие дождей обусловило высокую, местами чрезвычайную пожарную опасность. / meteonovosti.ru /
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