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Новости погоды


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На Таймыре не стихает штормовая погода


ИА "Метеоновости" / 13:22 Суббота, 9 мая

  Таймыр находится во власти циклона, центр которого располагается над северной акваторией Карского моря. Накануне, 8 мая и в ночь на 9, при почти что, ураганном ветре до 32 м/с, кружила сильная метель.

Сегодня и в предстоящие сутки на севере Таймыра сохранится влияние циклона, который и будет засыпать снегом и заметать метелями, 9 мая сильными, на побережье очень сильный ветер 27-32 м/с, 1- мая он ослабеет до 20-25 м/с.

9 мая с юго-запада, из Ямало-Ненецкого округа, на юг Таймыра выходит волновой циклон, который и обрушится осадками в виде дождя и мокрого снега при штормовом ветре 22-27 м/с. / meteonovosti.ru /
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