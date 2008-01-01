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Дальний Восток одолевают циклоны

ИА "Метеоновости" / 13:24 Суббота, 9 мая



В минувшую пятницу Камчатка оказалась в тыловой части обширного и очень глубокого циклона, поднимающегося к акватории Берингова моря.В его тылу оказались северные районы полуострова и в ночь на 9 мая здесь наблюдалась продолжительная метель, порывы ветра достигали 27 м/с.



В предстоящие сутки циклон изменив траекторию движения, отправится на северо-запад. В Чукотском округе на побережье Берингова моря он обрушится штормовым ветром 23-28 м/с.



В сфере влияния циклона останется и Камчатский край. 9 и 10 мая погода облачная и сырая с осадками (снег с дождем), ветер окрепнет в порывах до 23 м/с, 9 мая на востоке Олюторского района до 30 м/с).



Неспокойно в предстоящие сутки - двое будет и на юге Дальнего Востока. Волновой циклон в воскресенье принесет на юг Хабаровского края сильные дожди. Продвигаясь на восток, он подберется и к Приморскому краю, где дожди будут носить ливневый характер, прогремят грозы, ветер усилится в порывах до 18 м/с. / meteonovosti.ru /



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