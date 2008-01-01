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Морской ледовый покров на апрель 2020 года

ИА "Метеоновости" / 14:06 Суббота, 9 мая



Служба изменения климата Copernicus (C3S) сообщает, что в апреле 2020 года площадь морского льда как в Арктике, так и в Антарктике была ниже среднего показателя за 1981-2010 годы.



В Арктике площадь морского льда была третьей самой низкой за апрель, с начала спутниковых наблюдений в 1979 году. Средняя площадь арктического морского льда в апреле 2020 года составила 13,5 млн км2, что на 1,2 млн км2 (или на 8%) ниже среднего показателя за апрель 1981-2010 годов.



Площадь антарктического морского льда достигла в среднем 6,7 млн км2 в апреле 2020 года, что на 0,5 млн км2 (или примерно на 7%) ниже среднего показателя за апрель 1981-2010 годов / meteonovosti.ru /



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