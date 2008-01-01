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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:39 Воскресенье, 10 мая
Предстоящим днем столица и область еще останутся вблизи циклона и его атмосферных фронтов. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве 17..19, по области 14..19 градусов. Ветер северных румбов подует со скоростью 5-10 м/с, и местами его порывы достигнут 12-15 м/с. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 741 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.
Несмотря на колебания метеопараметров, погода в столичном мегаполисе будет индифферентной. Температура воздуха будет соответствовать норме, а атмосферное давление понизится ненамного, оставаясь ниже нормы. Кислородный и влажностный режим благоприятный. Такие погодные условия у большинства метеозависимых людей чаще всего не вызывают серьезных осложнений и не являются нагрузкой для организма. Однако в период бурного цветения сохраняется вероятность появления аллергических реакций у лиц с аллергической предрасположенностью. Необходимо строго соблюдать рекомендованные врачом профилактические и лечебные мероприятия. / meteonovosti.ru /
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