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Арктичекий воздух рвется в Европу
ИА "Метеоновости" / 08:12 Воскресенье, 10 мая
Над севером Скандинавии сформировался небольшой циклон, который раскрутится до больших высот и станет малоподвижным. С юго-запада в свою циркуляцию он будет затягивать циклоны, которые и обусловят его активность.
11 мая, в начале новой недели, циклон ,не торопясь, отправится на северо-восток, а с северо-запада Арктики начнет поступать холодный воздух. Свою лепту в проникновение холода внесет и антициклон, "напирающий" из Европы.
Понижение температуры начнется с Европы. Первыми испытают на себе холодное дыхание Арктики страны Скандинавии. По мере продвижения студеного воздуха через страны Центральной и Восточной Европы,температура здесь понизится градусов на пять.
Затем холодный воздух проникнет в Прибалтику, период холодной погоды ждет и большую часть Европейской России. / meteonovosti.ru /
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