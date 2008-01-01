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Арктичекий воздух рвется в Европу

ИА "Метеоновости" / 08:12 Воскресенье, 10 мая



Над севером Скандинавии сформировался небольшой циклон, который раскрутится до больших высот и станет малоподвижным. С юго-запада в свою циркуляцию он будет затягивать циклоны, которые и обусловят его активность.



11 мая, в начале новой недели, циклон ,не торопясь, отправится на северо-восток, а с северо-запада Арктики начнет поступать холодный воздух. Свою лепту в проникновение холода внесет и антициклон, "напирающий" из Европы.



Понижение температуры начнется с Европы. Первыми испытают на себе холодное дыхание Арктики страны Скандинавии. По мере продвижения студеного воздуха через страны Центральной и Восточной Европы,температура здесь понизится градусов на пять.



Затем холодный воздух проникнет в Прибалтику, период холодной погоды ждет и большую часть Европейской России. / meteonovosti.ru /



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