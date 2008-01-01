Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
10 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Арктичекий воздух рвется в Европу


ИА "Метеоновости" / 08:12 Воскресенье, 10 мая

  Над севером Скандинавии сформировался небольшой циклон, который раскрутится до больших высот и станет малоподвижным. С юго-запада в свою циркуляцию он будет затягивать циклоны, которые и обусловят его активность.

11 мая, в начале новой недели, циклон ,не торопясь, отправится на северо-восток, а с северо-запада Арктики начнет поступать холодный воздух. Свою лепту в проникновение холода внесет и антициклон, "напирающий" из Европы.

Понижение температуры начнется с Европы. Первыми испытают на себе холодное дыхание Арктики страны Скандинавии. По мере продвижения студеного воздуха через страны Центральной и Восточной Европы,температура здесь понизится градусов на пять.

Затем холодный воздух проникнет в Прибалтику, период холодной погоды ждет и большую часть Европейской России. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+13
Вс.
10 мая
+16
Пн.
11 мая
+18
Вт.
12 мая
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Кота		 -17
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Ряжск
комфортное место: Разград

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100