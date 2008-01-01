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Новости погоды
Снег в горах Сочи
ИА "Метеоновости" / 09:00 Воскресенье, 10 мая
Циклон с центром между Турцией и Ираном стал причиной ненастья в Закавказье и в горах Сочи. За день 9 мая в Красной поляне в виде дождя выпало 16 мм осадков. И преимущественно в виде дождя. В горах, выше 1 километра, осадки выпадали в виде снега, что привело к увеличению высоты снежного покрова более чем на 10 см.
В Грузии, в районе горнолыжного курорта Бакуриани, тоже сыпал снег, за день 9 мая выпало 8 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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