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В Москве и области усиливается ветер

ИА "Метеоновости" / 09:18 Воскресенье, 10 мая



Днем 10 мая погоду в столичном регионе станет определять восточная периферия антициклона. Северный ветер в порывах будет усиливаться до 15м/с, что значительно ухудшит комфортность погоды. При солнце и максимальной температуре воздуха около 17 градусов будет казаться, что на улице не выше 10 градусов. / meteonovosti.ru /



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