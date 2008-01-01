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Новости погоды
В Москве и области усиливается ветер
ИА "Метеоновости" / 09:18 Воскресенье, 10 мая
Днем 10 мая погоду в столичном регионе станет определять восточная периферия антициклона. Северный ветер в порывах будет усиливаться до 15м/с, что значительно ухудшит комфортность погоды. При солнце и максимальной температуре воздуха около 17 градусов будет казаться, что на улице не выше 10 градусов. / meteonovosti.ru /
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