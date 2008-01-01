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Новости погоды
Заморозки на северо-западе России
ИА "Метеоновости" / 10:22 Воскресенье, 10 мая
На северо-запад Европейской России распространился гребень повышенного атмосферного давления. Облаков стало меньше, ветер стих, и температура ночью местами понизилась до отрицательных значений. В Ленинградской области и Карелии в ночь на 10 мая температура понижалась до -2..-3 градусов, в Псковской до -1 градуса.
Отрицательная температура воздуха наблюдалась и в Эстонии, в Таллине было -1 градус.
В ближайшие сутки, с подходом циклона, в регионе начнутся дожди, и ночи станут теплее / meteonovosti.ru /
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