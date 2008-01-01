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Московская погода вернется в апрель

ИА "Метеоновости" / 10:56 Воскресенье, 10 мая



погода в Москве и области вполне соответствовала календарю, средняя суточная температура воздуха была около 10 градусов.



Вторник 12 мая будет самым теплым на этой неделе, днем температура повысится до 22..24 градусов, средняя суточная температура окажется выше нормы на 2-3 градуса. Но холод уже окажется на пороге столичной области. На высоте 1,5 км температура воздуха понизится с +15 градусов до нуля, а затем и до -5 градусов.



Холодный воздух задержится в столичном регионе, и к концу рабочей недели погода в Москве вернется почти на месяц назад. Средняя суточная температура воздуха окажется около 8 градусов, что соответствует последней декаде апреля.



Этот период можно назвать и черемуховыми холодами, пока она в столичном регионе еще в полном цвету / meteonovosti.ru /



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