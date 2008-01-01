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На Чукотке рекордное тепло и ураганный ветер

ИА "Метеоновости" / 11:51 Воскресенье, 10 мая



Погодные условия на Чукотке определяет область повышенного давления, но существенные коррективы в погоду вносит циклонический вихрь, кружащий над Беринговым морем. Именно с этим вихрем здесь были связаны осадки и порывистый ветер. Но этот же циклон, пришедший с юга, принес очень теплый воздух.



Температура воздуха на Чукотке выше привычных значений на 4-6 градусов, по северу аномалия доходит до 8 градусов. И снова рекорды. 9 мая в Анадыре воздух прогрелся до 4,5 градуса. Ранее, в 1984 году, термометры показали 4 градуса. В Певеке днем было еще теплее, 7,9 градуса. Предыдущий рекорд, 6,5 градуса, остался в 2013 году. Но не только рекорды температуры, а еще и очень сильный ветер бушевал на Чукотке 9 и ночью 10 мая. На побережье ветер усиливался до 20-25 м/с, а в Певеке порывы достигали ураганной силы, 34 м/с.



11 мая погодные условия на Чукотке станет определять заполняющийся циклон. А на севере сохраняется влияние антициклона. По-прежнему очень тепло, на 4-6 градусов выше нормы. Пройдут осадки от небольших до умеренных. На побережье ветер в порывах усилится до 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /



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