Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
10 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Чукотке рекордное тепло и ураганный ветер


ИА "Метеоновости" / 11:51 Воскресенье, 10 мая

  Погодные условия на Чукотке определяет область повышенного давления, но существенные коррективы в погоду вносит циклонический вихрь, кружащий над Беринговым морем. Именно с этим вихрем здесь были связаны осадки и порывистый ветер. Но этот же циклон, пришедший с юга, принес очень теплый воздух.

Температура воздуха на Чукотке выше привычных значений на 4-6 градусов, по северу аномалия доходит до 8 градусов. И снова рекорды. 9 мая в Анадыре воздух прогрелся до 4,5 градуса. Ранее, в 1984 году, термометры показали 4 градуса. В Певеке днем было еще теплее, 7,9 градуса. Предыдущий рекорд, 6,5 градуса, остался в 2013 году. Но не только рекорды температуры, а еще и очень сильный ветер бушевал на Чукотке 9 и ночью 10 мая. На побережье ветер усиливался до 20-25 м/с, а в Певеке порывы достигали ураганной силы, 34 м/с.

11 мая погодные условия на Чукотке станет определять заполняющийся циклон. А на севере сохраняется влияние антициклона. По-прежнему очень тепло, на 4-6 градусов выше нормы. Пройдут осадки от небольших до умеренных. На побережье ветер в порывах усилится до 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+16
Пн.
11 мая
+18
Вт.
12 мая
+22
Ср.
13 мая
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Нджамена		 -14
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Гуниб
комфортное место: Джалал-Абад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100