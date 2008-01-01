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Новости погоды


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В Ростовской области 9 мая можно было играть в снежки


ИА "Метеоновости" / 12:52 Воскресенье, 10 мая

  Праздничное утро в Ростовской области началось с сильного дождя и порывистого ветра. Дождь постепенно усиливался, но, как оказалось, только проливными дождями дело не ограничится. 9 и ночью 10 мая Ростовскую область пересекали активные атмосферные фронты. С ними и были связаны сильные и ливневые дожди, а также крупный град. В Ростове-на-Дому к середине дня дожди сменились градом. В некоторых районах города град полностью укрыл землю. Его было настолько много, что можно было даже играть в снежки. А в начале ночи 10 мая крупный град (диаметром до 7 мм) обрушился на Маргаритово, град диаметром до 5 мм наблюдали в Таганроге.

В связи с ливнями, градом и порывистым ветром в Ростовской области до 11 мая действует штормовое предупреждение. / meteonovosti.ru /
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