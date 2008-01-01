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Проливные дожди в Центральном округе

ИА "Метеоновости" / 14:24 Воскресенье, 10 мая



В праздничный день 9 мая погоду в Центральном районе определял небольшой циклонический вихрь и его атмосферные фронты. День был пасмурным, то и дело принимались дожди. В отдельных областях дожди были сильными: в Костромской количество выпавших осадков достигло 21 мм, в Рязанской выпало до 26 мм осадков.



Циклонический вихрь постепенно теряет силу и медленно смещается в восточном направлении. До конца дня 10 мая и ночью 11 мая в регионе еще пройдут дожди в сопровождении порывистого ветра. Днем 11 мая ветер ослабеет, осадки прекратятся. Температура воздуха повысится до 16..21 градуса. 12 мая станет еще теплее, но ожидается сильный ветер, из-за чего будет казаться, что температура воздуха заметно ниже.



А 13 мая похолодает на всей территории округа. / meteonovosti.ru /



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