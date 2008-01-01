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В Ханты-Мансийске теплее, чем в Сочи

ИА "Метеоновости" / 14:28 Воскресенье, 10 мая



Начало мая выдалось не самым теплым не только в средней полосе ЕТР, но и на юге. Температура воздуха в южных районах оказалась на пару градусов ниже привычных значений, хотя явления погоды были вполне летние - ливни, грозы, град и порывистый ветер.



Погодные условиях здесь удерживает антициклон, хотя серьезные коррективы вносят атмосферные фронты. Именно и ними и связаны грозовые дожди. По-другому ситуация складывается в Сибири. Южные районы Западной Сибири в антициклоне, гребень его распространяется до самого севера. А температура воздуха опережает график на 10-12 градусов. И снова рекорды.



Температура воздуха как в Ямало-Ненецком, так и в Ханты-Мансийском округах выше, чем на Черноморском побережье. В Ларьяке воздух прогрелся до 26,2 градусов, ранее, в в1955 году, было лишь 22,7 градусов. Жарко и в Ханты-Мансийске. 9 мая воздух прогрелся до 28,9 градуса. Предыдущий рекорд, 26,8 градуса, остался в 1962 году. Тепло задержится в Западной Сибири и на Урале еще несколько дней. Очередные рекорды скоро войдут в климатический справочник. / meteonovosti.ru /



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