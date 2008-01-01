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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:11 Понедельник, 11 мая



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 19..21, по области 16..21 градус. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 30%.



В Москве и области переменчивая майская погода с частыми колебаниями атмосферного давления, неустойчивым температурным и кислородным режимом, чаще всего, становятся появлению погодообусловленных обострений, которые можно обозначить как метеоневрозы. Порой, даже не очень значительные изменения погоды, могут сказываться на самочувствии, провоцировать симптомы недомогания и психологические расстройства, особенно у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями: при артериальной гипертензии, гипотонии, вегето-сосудистой дистонии и мигрени, психологической усталости и переутомлении. Еще одной группе людей приходится нелегко, тем, кто страдает аллергическими заболеваниями: полинозами, обострениями аллергической бронхиальной астмы и бронхоспазмами, которые резко обостряются и ухудшают самочувствие. Прежде всего, следует использовать с профилактической целью препараты, назначенные врачом, антигистаминные средства всегда необходимо иметь под рукой, стараться избегать мест с активным цветением растений, в помещении чаще проводить влажную уборку. / meteonovosti.ru /



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