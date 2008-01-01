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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:34 Понедельник, 11 мая



В Москве и области погода улучшается. Температура воздуха повысится и станет немного выше привычных значений. Среднесуточная температура воздуха для 11 мая составляет 12,1 градуса. Но погода редко сверяется с календарем. Случалось и летнее тепло, и легкий мороз, как ранней весной. Оба температурных рекорда случились в прошлом веке. Так, в 1918 году под утро подморозило до -4,2 градуса. А в 1921 году воздух прогрелся до 28,6 градуса. Максимальное количество осадков, 16,9 мм, выпало тоже в начале прошлого века, в 1915 году.



В прошлом, 2019 году, было теплее нормы на 6,5 градусов. Ночью термометры показывали 17 градусов, днем было ненамного теплее, 21,3 градуса. Прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /



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