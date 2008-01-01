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Новости погоды
Ливневые дожди на юге Центрального района
ИА "Метеоновости" / 09:52 Понедельник, 11 мая
10 мая центральные области России оказались по власти циклона. На атмосферных фронтах этого вихря пришли дожди, местами сильные. В Орловской и Тамбовской области за день выпало до 19 мм осадков, в Пензенской до 18 мм, в Рязанской до 17 мм. Прохождение вторичных фронтов сопровождалось сильным ветром, в Московской и Рязанской области, которые оказались ближе к центру циклона порывы ветра достигали 18м/с.
Сегодня дожди сохранятся лишь на востоке Центрального района, небольшие и непродолжительные. / meteonovosti.ru /
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