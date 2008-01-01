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Новости погоды


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Итоги первой декады мая в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 10:28 Понедельник, 11 мая

  Первая декада мая в столице оказалась на 2,2 градуса теплее многолетних значений. Самым теплым оказался день 3 мая, на ВДНХ воздух прогрелся до 24,8 градуса. В этот день на востоке Московской области было 26 градусов.

Самая холодная ночь остается за 2 мая, на ВДНХ температура понизилась до 1,8 градуса. В эту ночь на севере и востоке Подмосковья отмечался заморозок до - 3..-4 градусов.

С начала месяца на столицу выпало около половины месячной нормы осадков. В Подмосковье норма на майским дождям уже выполнена в Серпухове и Кашире. А меньше всего осадков выпало в Павловском Посаде, 11,6мм или ( 26% нормы).

Похожая ситуация в Москве в первой декаде мая была в 1987 году. И май в целом в тот год оказался чуть ( на 0.3 градуса) ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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