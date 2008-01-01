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В Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег

ИА "Метеоновости" / 11:23 Понедельник, 11 мая



В отличии от центральных районов Европейской России, май не жаловал летним теплом Северную столицу. После прохладного Первомая остальная часть первой декады месяца была вполне обычной: ночи - в меру свежими, дни по большей части по сезону теплыми. Средние суточные значения температуры держались около климатической нормы. Зато несколько последних дней в области высокого давления погода была малооблачной и сухой, что добавило хорошего настроения в праздничные выходные, особенно - на День Победы.



Понедельник, 11 мая, может стать самым теплым днем с начала месяца, воздух прогреется до +18..+20. К сожалению, это не начало долговременного курса на потепление - уже к вечеру с приближением холодного фронта с запада погода начнет меняться. Ветер перейдет на северо-западный и станет порывистым, пойдут осадки, местами сильные: дождь, с переходом в ночь на вторник, 12 мая, в мокрый снег. Вполне вероятно, что к утру Ленинградскую область местами немного припорошит. Резко похолодает, ночью +1..+3, днем +5..+7. Погода останется холодной до окончания недели - ночью местами заморозки, днем +8..+11. / meteonovosti.ru /



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