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Новости погоды
Забайкальский край во власти штормового ветра
ИА "Метеоновости" / 11:26 Понедельник, 11 мая
Небольшой, но активный циклон, накануне отметился осадками разной интенсивности и продолжительности в Забайкалье, которые местами сопровождались грозами и порывистым ветром.
В начале недели циклон переместился на Приамурье, в его тыловой части в Забайкальском крае, осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с.
А с юго-запада Забайкалья усиливается влияние антициклона, и в течение суток 11 мая при резких перепадах атмосферного давления, в южной половине территории порывы ветра могут достигать 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /
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