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На Чукотке рекордное тепло не задержится

ИА "Метеоновости" / 12:18 Понедельник, 11 мая



10 мая циклон, центр которого располагался в районе залива Шелихова, стал причиной штормового ветра до 27 м/с на побережье Чукотского округа. Однако, это не помешало выносу очень теплого воздуха, что и стало причиной обновления инструментальных наблюдений за погодой в крайнем восточном поселке Уэлен. 10 мая воздух прогревался до 7.4 градуса, что стала новым рекордом для этого дня. Предыдущий абсолютный максимум температуры составлял 4.1 градуса и наблюдался в 2016 году.



В начале новой недели на Чукотке сохранится влияние циклона, который и будет засыпать мокрым снегом, на побережье ветер окрепнет в порывах 25-30 м/с.



Во вторник, 12 мая, с севера распространится гребень антициклона, осадки перейдут в разряд небольших, но сохранится сильный ветер. Станет прохладнее, но среднесуточная температура останется выше многолетних значений на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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