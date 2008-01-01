Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
11 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Чукотке рекордное тепло не задержится


ИА "Метеоновости" / 12:18 Понедельник, 11 мая

  10 мая циклон, центр которого располагался в районе залива Шелихова, стал причиной штормового ветра до 27 м/с на побережье Чукотского округа. Однако, это не помешало выносу очень теплого воздуха, что и стало причиной обновления инструментальных наблюдений за погодой в крайнем восточном поселке Уэлен. 10 мая воздух прогревался до 7.4 градуса, что стала новым рекордом для этого дня. Предыдущий абсолютный максимум температуры составлял 4.1 градуса и наблюдался в 2016 году.

В начале новой недели на Чукотке сохранится влияние циклона, который и будет засыпать мокрым снегом, на побережье ветер окрепнет в порывах 25-30 м/с.

Во вторник, 12 мая, с севера распространится гребень антициклона, осадки перейдут в разряд небольших, но сохранится сильный ветер. Станет прохладнее, но среднесуточная температура останется выше многолетних значений на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+18
Вт.
12 мая
+22
Ср.
13 мая
+11
Чт.
14 мая
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Моунъюа		 -15
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Апатиты
комфортное место: Влёра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100