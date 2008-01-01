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Ненастная погода накрыла Европу

ИА "Метеоновости" / 12:47 Понедельник, 11 мая



Красный уровень погодной опасности объявлен сегодня в ряде стран Европы.В частности, в некоторых районах центральной Германии существует опасность очень сильного дождя: возможное количество осадков до 20 мм за 6 часов.Количество уже выпавших осадков составило 25-35 мм.



Вся эта непогода станет причиной погодной опасности: подвалы и дороги могут быть затоплены, и существует риск локальных наводнений и оползней.



Власти призывают жителей готовится к чрезвычайным мерам.Красный уровень объявлен также в юго-западных районах Франции и на северо-западе Италии .И здесь опасными могут быть сильные дожди, грозы, сильный ветер и дождевые паводки. / meteonovosti.ru /



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