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Новости погоды


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Ненастная погода накрыла Европу


ИА "Метеоновости" / 12:47 Понедельник, 11 мая

  Красный уровень погодной опасности объявлен сегодня в ряде стран Европы.В частности, в некоторых районах центральной Германии существует опасность очень сильного дождя: возможное количество осадков до 20 мм за 6 часов.Количество уже выпавших осадков составило 25-35 мм.

Вся эта непогода станет причиной погодной опасности: подвалы и дороги могут быть затоплены, и существует риск локальных наводнений и оползней.

Власти призывают жителей готовится к чрезвычайным мерам.Красный уровень объявлен также в юго-западных районах Франции и на северо-западе Италии .И здесь опасными могут быть сильные дожди, грозы, сильный ветер и дождевые паводки. / meteonovosti.ru /
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