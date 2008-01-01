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Сибирские рекорды тепла

ИА "Метеоновости" / 12:52 Понедельник, 11 мая



В центральных областях России погода вполне майская, а в Сибири она шагнула далеко вперед и испытывает аномальной жарой.



В автономных округах Тюменской области среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 6-8 градусов. В минувшее воскресенье рекордно высокие температуры были зафиксированы в Ямало-Ненецком округе. В населенном пункте Антипаюта столбик термометра добрался до отметки 3.9, в поселке Толька воздух разогревался до 23.8, в Тарко-Саыле почти до 26 градусов.



В среднем течении Оби тоже обновились инструментальные наблюдения за погодой. В поселке Октябрьское 10 мая было 28 градусов, предыдущий рекорд 25.7 наблюдался в 1984 году. В Ларьяке и Угуте воздух прогрелся до 28.1 градуса, тем самым обновились рекорды почти что шестидесятилетней давности.



В юго-восточных областях Западной Сибири было еще жарче, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму более, чем на 10 градусов.



В Томской области рекордно высокие значения температуры наблюдались 10 мая в Ванжиль-Кынак, Среднем Васюгане, Томске, Колпашево, Пудино, где воздух прогревался до 28-29 градусов.



Абсолютные максимумы температуры за 10 мая обновились Рекорды в Тисуле (Кемеровская область), Рубцовске и Зымеиногорске (Алтайский край), на метеостанции Ненастная и в поселке Неожиданный (республика Хакасия).



В предстоящие несколько дней на ослабление жары рассчитывать не стоит, воздух будет разогреваться до 30 градусов и выше.Сухая и жаркая погода способствует сохранению и нарастанию степени пожарной опасности местами до чрезвычайной. / meteonovosti.ru /



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