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Новости погоды
В Грецию возвращается жара
ИА "Метеоновости" / 14:08 Понедельник, 11 мая
В последние дни в Греции было свежо, среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 2-3 градуса.
Но сейчас ситуация изменилась. Юг Италии, Балканский полуостров и Греция находятся в теплом секторе циклона. При солнечной погоде воздух быстро прогревается и в предстоящие сутки ожидается до 25..27 градусов. А жителям южных районов Греции повезет еще больше, температура повысится до 30 градусов. / meteonovosti.ru /
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