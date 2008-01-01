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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:06 Вторник, 12 мая

  Погода Москвы и Московской области обусловится влиянием активного атмосферного фронта с запада. Ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Температура воздуха в Москве 22..24, по области 19..24 градуса. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы 15-20 м/с. Относительная влажность около 50%. Барическое давление будет продолжать падать и составит 734 мм.рт.ст. / meteonovosti.ru /
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Факт
6:00
местное
+15
Вт.
12 мая
+22
Ср.
13 мая
+11
Чт.
14 мая
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Сохар		 -10
Челюскин

некомфортное место: Закопане
комфортное место: Атбасар

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