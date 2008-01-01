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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 07:45 Вторник, 12 мая

  Закончилась первая декада мая, после долгих проволочек на московскую землю заглянуло настоящее летнее тепло.Но до рекордов температуры далеко. В 1921 году в этот день воздух прогревался до июльских значений, 28.6 градуса. И в прошлом, 2019 году, 12 мая было по-летнему теплым, среднесуточная температура воздуха составила 16.9, что выше многолетних значений на 4.6 градуса. Ночью было 9.6, а днем 22.7 градуса и ни капли дождя.

В 1984 году в этот день на столицу обрушился сильный ливень, выпало 23.7 мм при месячной норме 51 мм.

В позапрошлом веке, в 1896 году в ранние утренние часы 12 мая воздух в Москве прихватывал небольшой морозец до -4.2 градуса / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
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+43
Сохар		 -10
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Тампа

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