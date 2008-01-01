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Резкая смена погоды - неблагоприятна для здоровья

ИА "Метеоновости" / 09:26 Вторник, 12 мая



В ближайшие сутки погода в столичном регионе будет резко меняться. Днем 12 мая атмосферное давление станет понижаться, к вечеру небо затянут плотные дождевые облака. Но до этого температур воздуха успеет повыситься до 22..24 градусов. Этот день будет одним из самых теплым в текущем месяце. Вечером, с подходом холодного фронта начнется дождь, увеличится влажность воздуха, уменьшится содержание кислорода. К 3 утра атмосферное давление окажется самым низким, а затем пойдет в рост. За сутки колебания атмосферного давления составят 12-14 мм рт.ст. Еще большие перемены произойдут в температуре, за сутки похолодает почти на 10 градусов.



Все это негативно скажется на самочувствии большинства жителей столицы, особенно пожилых и метеозависимых людей. / meteonovosti.ru /



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