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Новости погоды


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Сегодня в Крыму до +27. А завтра только +15..+18


ИА "Метеоновости" / 09:31 Вторник, 12 мая

  На День Победы в Крыму было прохладно, а накануне холодный атмосферный фронт принес дожди с грозами. В Симферополе за сутки 8 мая выпала половина месячной нормы осадков - 18 мм. Однако завершились приуроченные к празнику выходные по-летнему: на западной периферии антициклона распогодилось и воздух прогрелся до комфортных +21..+24.

Сегодня, 12 мая, температура продолжит расти - в центральных районах до 27 градусов тепла и без существенных осадков. А завтра - резкое похолодание. В ночь на среду, 13 мая, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. К счастью, температурные контрасты ночью и утром будут минимальными и серьёзных последствий в виде развития мощной конвекции и связанных с ней опасных явлений погоды не прогнозируется. Вот только ветер развернется на северо-западный и усилится, в порывах местами до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+20
Вт.
12 мая
+22
Ср.
13 мая
+11
Чт.
14 мая
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Сохар		 -10
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Тампа

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