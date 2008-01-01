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Сегодня в Крыму до +27. А завтра только +15..+18

ИА "Метеоновости" / 09:31 Вторник, 12 мая



На День Победы в Крыму было прохладно, а накануне холодный атмосферный фронт принес дожди с грозами. В Симферополе за сутки 8 мая выпала половина месячной нормы осадков - 18 мм. Однако завершились приуроченные к празнику выходные по-летнему: на западной периферии антициклона распогодилось и воздух прогрелся до комфортных +21..+24.



Сегодня, 12 мая, температура продолжит расти - в центральных районах до 27 градусов тепла и без существенных осадков. А завтра - резкое похолодание. В ночь на среду, 13 мая, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. К счастью, температурные контрасты ночью и утром будут минимальными и серьёзных последствий в виде развития мощной конвекции и связанных с ней опасных явлений погоды не прогнозируется. Вот только ветер развернется на северо-западный и усилится, в порывах местами до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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