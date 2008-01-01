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Мурманскую область и Карелию присыпает снегом

ИА "Метеоновости" / 10:14 Вторник, 12 мая



Глубокий циклон кружит над Кольским полуостровом. Порывы ветра местами достигли 20м/с, дождь, начавшийся днем 11 мая, сменился мокрым снегом. Местами за ночь выпало до 19 мм осадков. За день 11 мая и ночь 12 мая по области выпало до 70% месячной нормы осадков. В Мурманске за этот же период выпало почти половина месячной нормы.



Холодный атмосферный фронт этого циклона дотянулся и до Карелии, и на севере лепил мокрый снег, за ночь выпало до 7 мм осадков.



Циклон не скоро сдаст свои позиции на севере Европейской России, он станет высоким, и будет пополняться все новыми порциями тепла и влаги Атлантики. Он удержит ветреную и облачную погоду на северо-западе Европейской России. / meteonovosti.ru /



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