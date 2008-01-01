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Снежный покров образовался в Литве

ИА "Метеоновости" / 10:44 Вторник, 12 мая



Утро вторника встретило жителей Литовской Республики неласковой, совсем не майской, а мартовской погодой. Арктический воздух ворвался в цветущую страну. Для остроты впечатления небесная канцелярия центральные районы страны буквально засыпала снегом. В Каунасе сильный снег валил с середины ночи 12 мая, утром во вторник высота снега местами составила 5-6 см. Вот так эффектно подтвердил свое прохождение холодный фронт, пересекавший Литовскую Республику с вечера понедельника. В ночь на вторник ветер местами усиливался в порывах до 15-18 м/с.



Под утро и в столице Литвы снег припорошил цветочные клумбы, а в окрестностях, на дачных и садовых участках прикрыл грядки снежным покрывалом до 2 см. Мокрый снег задержался на лапах хвойных деревьев. Еще вчера днем температура повышалась в Вильнюсе до 20..22 градусов, а сегодня утром она упала до -1 градуса. Менее чем за сутки температура в столице Литвы упала более чем на 20 градусов.



Во вторник осадки в виде мокрого снега и дождя будут продолжаться, холодный воздух продолжит поступать с резким холодным ветром северной четверти, он в порывах будет усиливаться в порывах до 15 м/с.



В ночь на среду практически повсеместно будут отмечаться заморозки до



-1..-2 градусов. / meteonovosti.ru /



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