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Апрельская погода в Москве задержится до выходных

ИА "Метеоновости" / 12:58 Вторник, 12 мая







Фронт тянется почти меридионально от Кольского полуострова до предгорий Альп. Вслед за ним на Москву и Подмосковье в ночь на среду обрушится арктический холод, который кардинально обрушит температуру воздуха. Она упадет 13 мая на 10-12 градусов. Предстоящей ночью северо-западный ветер будет усиливаться повсеместно по области в порывах до 15-20 м/с, на востоке Подмосковья еще погромыхает гром и будет лить дождь. На западе области дождь ослабеет, именно эти районы первыми ощутят резкое падение температуры воздуха, она понизится до +1..+3 градусов. В Москве ночью 5..7 градусов. Днем 13 мая в Москве 10..12 градусов, по области от 9 до 14 градусов, облачно с прояснениями и по-прежнему очень ветрено, порывы северо-западного ветра в первой половине дня могут местами достигать силы 15-20 м/с, что будет придавать погоде дополнительный дискомфорт. Атмосферное давление начнет расти и к вечеру среды приблизится к нормальному фону.



Ночью 14 мая с запада к границам Подмосковья подойдет малоактивный атмосферный фронт, который прикроет землю от выхолаживания своими облаками и предохранит от заморозка. Температура в Москве 4..6, по области 2..7 градусов. Может местами приниматься небольшой дождик. Днем в Москве 11..13, по области 8..13 градусов, тут облака, которые несет атмосферный фронт, сыграют на понижение температуры и не дадут солнцу прогревать холодный арктический воздух, заполнивший столичный регион. Ветер плотный западный с порывами до 15 м/с.



В ночь на пятницу, 15 мая, существенных осадков не ожидается, ночь холодная: от 1 до 6 градусов, а землю местами по области может прихватить заморозок. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь при температуре 10..13 градусов. Атмосферное давление близко к норме.



Робкое потепление ожидается в субботу. Хотя ночь 16 мая по-прежнему с угрозой заморозков на почве. / meteonovosti.ru /



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