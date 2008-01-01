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Новости погоды


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Обновленный сезонный прогноз температуры и осадков


ИА "Метеоновости" / 14:06 Вторник, 12 мая

  Согласно уточненному глобальному сезонному прогнозу, подготовленному Всемирной метеорологической организацией (ВМО), ожидается температура поверхности морских акваторий выше средних величин на значительной части Земного шара в мае и июне. Это приведет к более высокой температуре суши, особенно в тропических широтах и на большей части Северного полушария.

В Центральной и восточной частях экваториальной части Тихого океана ожидаются осадки ожидаются близкие к нормам. Больше нормы осадки наиболее вероятны к северу от экватора в центральной тропической части Тихого океана, в восточной части Индийского океана.

Ниже нормы осадки прогнозируются для южной части Южной Америки, Карибского бассейна, Экваториальной Южной Америки и Индийского субконтинента.

Прогноз изменения климата основан на глобальных моделях прогнозирования, используемых аккредитованными ВМО 13 центрами подготовки долгосрочных прогнозов по всему миру. / meteonovosti.ru /
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