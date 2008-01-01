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Север Сибири по-прежнему в аномальном тепле

ИА "Метеоновости" / 15:05 Вторник, 12 мая



Гребень тепла в средней и верхней тропосфере распространился в северные районы Сибири. Уже не один день в этих регионах отмечается аномально теплая, не по сезону жаркая погода. Температура который день бьет рекорды. Такой жары нет даже в южных регионах Европейской России.



Тепло на север Сибири выносится из Средней Азии с южными потоками в средней и верхней тропосфере. В нижнем слое тропосферы от Алтая до Таймыра господствует малоградиентное барическое поле. Такое сочетание синоптических конфигураций помогает солнцу вносит свой вклад в максимальный нагрев подстилающей поверхности, а от нее раскаляется и приземный слой воздуха. Температура воздуха как в Ямало-Ненецком, так и в Ханты-Мансийском округах воздуха опережает график на 10-12 градусов.



В Ларьяке в Нижневартовском районе (ХМАО) 11 мая днем воздух прогрелся до 28,7 градусов, прежний рекорд был превышен почти на 5 градусов, ранее в 1984 году в этот день было лишь 23,9 градуса. Жарко было накануне и в Ханты-Мансийске. Воздух прогрелся до 26,9 градуса. Предыдущий рекорд со значением 26,4 градуса остался в 1984 году.



В Ямало- Ненецком округе в селе Толька 11 мая температура повышалась до 26,6 градуса, а предыдущий рекорд имел совсем скромное значение 18,5 градуса и держался с 1962 года. На крайнем северо-востоке Томской области на метеостанции Ванжиль-Кынак температура подскочила накануне почти до +30, до 29,7 градусов. Прежний экстремум был зафиксирован в 1989 году и составлял 23,4 градуса. В самом Томске температура рекордно преодолела отметку в 30 градусов, теперь новый максимум для 11 мая имеет значение 30,5 градуса.



Рекордное тепло накануне было зафиксировано и на севере Красноярского края. В селе Верхнеимбатск на берегу Енисея в Туруханском районе температура установила рекорд, теперь максимум для 11 мая имеет значение 26,3 градуса, а прежний экстремум суток был на 6 градусов скромнее, он отмечался не так давно, в 2003 году.



Не обошлась без выдающихся рекордов в Эвенкия: в поселке Тутончаны 11 мая температура достигла максимума со значением 20,2 градуса. Прежде в этом населенном пункте температура выше 15,9 градусов не поднималась, этот суточный максимум держался более 50 лет, с 1966 года.



Аномальная жара сохраняется в центральных и южных районах Западной Сибири, там и в предстоящие дни не избежать рекордов температуры. / meteonovosti.ru /



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