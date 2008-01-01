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Новости погоды
Грозы и ливни приближаются к Московской области
ИА "Метеоновости" / 17:47 Вторник, 12 мая
Активная зона холодного фронта пересекает Тверскую и Смоленскую область. Здесь гремят грозы, ветер усиливается в порывах до 16м/с, температура воздуха местами понизилась до 1 градуса.
Дожди наблюдаются и в Калужской области, но здесь пока тепло. В Новгородской области сыплет снег и около +2 градусов.
К 18 часам зона грозовой облачности приблизится к границам Московской области, а к 21-22 часам фронт окажется над Москвой. И ветер усилится, и дожди. / meteonovosti.ru /
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