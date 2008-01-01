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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:58 Среда, 13 мая



Предстоящим днём Московский регион будет находиться в тыловой, холодной части циклона. В утренние часы ещё будет сказываться влияние холодного атмосферного фронта, вслед за которым в Московию проникнет арктический воздух, и отметятся небольшие осадки в виде дождя, а уже ближе к полудню активно развивающийся гребень антициклона с юго-запада поспособствует разгону облачности и прекращению осадков.



По сведению синоптиков Метеобюро Москвы сегодня 13 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 10..12, по области 8..13 градусов. Ветер северо-западного направления 7-12, местами порывы 15-20 м/с. Атмосферное давление повысится и приблизится к норме, содержание кислорода в пределах нормы.



Для метеозависимых людей даже небольшие колебания метеопараметров могут стать нагрузкой и вызвать неприятные ощущения, появление симптомов недомогания или различные негативные проявления со стороны вегетативной нервной системы в виде тревожно - депрессивных, раздражительности, снижения активности и настроения. Возможны ответные реакции и со стороны сердца и сосудов - "скачки" артериального давления, головные боли, раздражительность, усиление мигрени и др. Свою лепту вносит в настроение и общее самочувствие, и психологическое переутомление. Поэтому нужно постараться уменьшить влияние внешних факторов, уделить больше внимание оздоровительным процедурам (общие ванны с различными добавками позитивно влияющие на нервную систему, контрастный утренний душ, закаливающие процедуры - воздушные ванны), адаптогены и поливитамины. / meteonovosti.ru /



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