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Опасные заморозки грозят Беларуси

ИА "Метеоновости" / 07:41 Среда, 13 мая



В западных, северных и центральных районах Беларуси ранним утром температура воздуха местами понизилась до 0 градусов.. Вслед за холодным фронтом, который с грозами и порывистым ветром проходил в первой половине дня 12 мая на территорию нашего ближайшего соседа стал проникать холодный арктический воздух. Давление выросло, облачность стала менее плотной, а на западе небо стало ясным. Активно заработал процесс ночного выхолаживания земной поверхности, а от нее стал остывать и приземный слой и без того холодного воздуха . И только ветер который еще не собирался стихать, уберег западный области от заморозка.



Но в ближайшие пару ночей, по мере усиления антициклона, ветер станет стихать, что увеличит вероятность заморозков на большей части Беларуси. Температура воздуха будет понижаться до 0..-4 градусов.



Заморозки отмечались и в прилегающих восточных районах Литовской Республики. На востоке страны заморозки могут отмечаться и в последующие ночи, местами на почве до -5 градусов.



Заморозки в это время могут повредить всходы овощных культур, такое похолодание может негативно отразится и на урожае плодовых и ягодных культур, которые цвели перед похолоданием / meteonovosti.ru /



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