|
|
|
Новости погоды
Сильные дожди в центральной России
ИА "Метеоновости" / 09:48 Среда, 13 мая
Активный холодный атмосферный фронт всей мощью обрушился на западные области России. В Смоленске за день 12 мая выпало 43мм осадков, при месячной норме 61 мм, сильные дожди наблюдались и в Тверской области, до 16 мм.
Прохождение фронта сопровождалось сильным ветром, в Тверской области порывы ветра достигали 19м/с, в Ярославской 18м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.