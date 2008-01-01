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Сильные дожди в центральной России

ИА "Метеоновости" / 09:48 Среда, 13 мая



Активный холодный атмосферный фронт всей мощью обрушился на западные области России. В Смоленске за день 12 мая выпало 43мм осадков, при месячной норме 61 мм, сильные дожди наблюдались и в Тверской области, до 16 мм.



Прохождение фронта сопровождалось сильным ветром, в Тверской области порывы ветра достигали 19м/с, в Ярославской 18м/с. / meteonovosti.ru /



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