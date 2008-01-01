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Новости погоды


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Май в Москве может оказаться холоднее нормы


ИА "Метеоновости" / 09:50 Среда, 13 мая

  Апрель в Москве не порадовал жителей столицы теплом, средняя месячная температура воздуха оказалась ниже нормы на 1 градус. И май в столице может продолжить эту "холодную" эстафету.

Первые 12 дней мая средняя суточная температура воздуха в Москве превышала норму на 2-3 градуса, но в последующие дни, практически до 25 мая, погода в Москве будет холодной, с 13 мая температура воздуха окажется существенно, в отдельные дни, на 5 градусов ниже нормы. Расчеты прогностических моделей показывают, что только после 25 мая температура воздуха приблизится к норме: ночи станут теплыми, около 10 градусов и днем воздух будет прогреваться до 20 градусов.

Поэтому в целом, май в Москве может оказаться с небольшой, но отрицательной аномалией температуры воздуха. И в этом есть свой плюс. Недаром в народе есть поговорка, что в наших широтах: "май -холодный, год-хлебородный". / meteonovosti.ru /
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