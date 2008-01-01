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Новости погоды


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В Хабаровский край зачастили циклоны


ИА "Метеоновости" / 09:52 Среда, 13 мая

  Май на юге Дальневосточного округа начался с визитов циклонов. Одни из них следуют с юга, другие, перемещаясь в западно-восточном направлении, из Сибири. В минувшие сутки именно сибирский циклон вновь принес снегопады в Хабаровский край.

Снег шел в основном в северных районах края, и местами высота сугробов на севере подросла до 46 см. В южных районах при положительной температуре осадки отмечались в виде дождя, местами выпало более 20 мм. В ненастную хону попали Амурская область, наибольшее количество осадков досталось южным районам, Сахалин и Приморье. Бурятия и Забайкальский край оказались в тыловой части циклона. Осадков не отмечалось, но при росте атмосферного давления порывы ветра достигали 21-24 м/с.

13 мая циклон продолжит кружить над центральными районами Хабаровского края, сохраняя неблагоприятную погоду не только в крае, но в прилегающей к нему территории. Будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега, местами они могут быть сильными и сопровождаться усилением ветра до 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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