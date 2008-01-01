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Холодный фронт приближается к Поволжью

ИА "Метеоновости" / 09:53 Среда, 13 мая



Меридионально ориентированный холодный атмосферный фронт продолжает перемещаться по Европейской территории России с запада на восток. В прошедшие сутки в зоне контрастного фронтального раздела прошли интенсивные осадки в виде дождя, местами - мокрого снега, в некоторых районах сильные, прогремели грозы. Почти повсеместно отмечался сильный порывистый ветер. На утро 13 марта арктическая воздушная масса уже распространилась на западную часть ЕТР и вплотную приблизилась к Поволжью.



При прохождении фронтального раздела на территории Приволжского федерального округа ожидается погода с дождями и отдельными грозами, похолодание и сильный ветер. Но накануне, днем 12 мая, восток региона находился под влиянием заполняющегося циклона. В Оренбуржье, Башкирии и Пермском крае было пасмурно и дождливо, в отдельных районах прошли сильные дожди. Поэтому здесь изменения погоды будут не такими контрастными, как в западной части Приволжья, где было по-летнему тепло и сухо.



Погода в Приволжье будет меняться очень стремительно: днем в четверг, 14 мая, в области гребня антициклона ожидается её кратковременное улучшение, а в пятницу волновой циклон с юго-запада снова принесет дожди и усиление ветра. / meteonovosti.ru /



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