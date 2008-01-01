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Новости погоды
Погода в Забайкалье вернулась в зиму
ИА "Метеоновости" / 10:28 Среда, 13 мая
Весна в Прибайкалье и Забайкалье обнадежила жителей этих районов на продолжение тепла. Апрель в этих районах выдался на редкость теплым. Средняя температура месяца превысила норму на 4-6 градусов. Не подвела и первая декада мая. Ни одного дня за истекшие дни температура ни разу не была ниже нормы, повышаясь в дневные часы выше двадцатиградусной отметки. Но 13 мая летнее тепло прервал циклон. Накануне его центр находился над севером Байкала. А уже сегодня, смещаясь строго на восток, приблизился к Амурской области. Прохождение холодного атмосферного фронта через Бурятию и Забайкальский край сопровождается сегодня сильными осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег, усилением ветра до 20-24 м/с и существенным понижением температуры. В отдельных районах установится временный снежный покров.
Уже в ночь на 13 мая температура на севере Бурятии и Забайкальского края понизилась до слабо положительных значений температуры, а в ночь на четверг ожидаются заморозки до -1,-3 градусов. При этом дневная температура не выше +10 градусов. Похолодание на 8 и более градусов коснется и южных районов Забайкалья.
Холодная погоду удержится до начала следующей недели. / meteonovosti.ru /
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