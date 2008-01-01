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Новости погоды


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Сильный ветер "треплет" Москву


ИА "Метеоновости" / 10:39 Среда, 13 мая

  Столичный регион остается в тыловой части циклона: атмосферное давление резко повышается, погода удерживается ветреной. Утром 13 мая порывы ветра в Москве достигали 17м/с, на территории Новой Москвы 19м/с.

Ослабление порывов ветра ожидается после 13 часов, когда рост давления в столице практически прекратится. / meteonovosti.ru /
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