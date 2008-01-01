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Новости погоды


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Сибирь: жара за тридцать


ИА "Метеоновости" / 12:04 Среда, 13 мая

  Почти полгода на сибирских просторах удерживается аномально теплая погода. И если в апреле центр аномального тепла располагался над северными районами региона (в Туруханском районе, Эвенкии и на Таймыре средняя за месяц температура окапалась на 10 и более градусов выше нормы), то в мае очаг тепла сместился к югу. И здесь жарко даже по летним меркам. Дневная температура уверенно держится выше отметки в +25 градусов, а в минувшие сутки на западе и вовсе отмечалась тридцатиградусная жара. На юге Тюменской и в Омской областях температура перешагнула тридцатиградусный рубеж.

Так, в самом Омске 12 мая она повысилась до +30.7, но рекорд 1991 года со значением +33.4 градуса устоял. А чуть южнее областного центра 12 мая была зарегистрирована самая высокая температура России, +31.7 градусов. Ее среднесуточное значение по области превысило норму на 10 градусов.

И совсем не летняя погода была в минувшие сутки, там, где ей быть положено. В Крыму максимальная температура отмечалась лишь от 19 до 21 градусов, а на Черноморском побережье Краснодарского края - от 19 до 24 градусов.

Из-за жаркой и сухой погоды на юге Западной Сибири сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Но уже в пятницу активный циклон, приближающийся с юга Урала, принесет в Омскую область, а в последующие дни и в другие области юга Западной Сибири, дожди, грозы, усиление ветра. / meteonovosti.ru /
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