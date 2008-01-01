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Новости погоды
Сильный ветер бушует вокруг Байкала
ИА "Метеоновости" / 13:11 Среда, 13 мая
13 мая Прибайкалье оказалось в тыловой части циклона с центром над северо-западом Китая. Холодный северный ветер ворвался в Иркутскую область и Забайкалье Скорость ветра в порывах в Бурятии достигала 24м/с, в Иркутской области 23м/с, в Читинской 21м/с. Ветер срывал крыши домов и гаражей.
В ближайшие сутки ветер станет потише, порывы 15-20 м/с, ливни и грозы сохранятся, температура понизится, ночью при прояснениях местами ожидаются заморозки до -3 градусов. / meteonovosti.ru /
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