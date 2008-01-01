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Новости погоды


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Заморозки на западе России


ИА "Метеоновости" / 15:15 Среда, 13 мая

  Самая западная, Калининградская, область России первой попадает под изменения погоды при западно-восточном переносе воздушных масс. А поскольку циклон, обрушившийся на среднюю полосу России ливнями и порывистым ветром, пришел с запада, то первой от его влияния освободилась Калининградская область.

В ночь на 12 мая через западную область России прошел холодный атмосферный фронт, который сопровождался снежными зарядами и в то время, когда столица только ожидала приближение циклона, а днем сияло солнце, и воздух прогрелся до двадцатиградусных значений температуры, Калининградская область уже находилась в тыловой части циклона. Несмотря на малооблачную погоду, холодный воздух выше +10 градусов 12 мая не прогрелся. Сегодня холодный воздух продолжает обживать Балтийское побережье и станет еще холоднее. А в ночь на 14 и 15 мая ночная температура понизится до отрицательных значений. / meteonovosti.ru /
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