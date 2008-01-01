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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:58 Четверг, 14 мая

  Предстоящим днем Москва и область окажутся под влиянием атмосферного фронта с волнами. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 12-16 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.

Переменчивая погода с колебаниями температуры, кратковременными осадками и неустойчивым атмосферным давлением, скорее всего негативно скажется на самочувствии и настроении жителей столицы. Хроническая усталость и расстройство вегетативной нервной системы, влияние не устойчивой, часто с формированием биотропных условий погоды, приводит к ухудшению общего состояния, обострениям имеющихся хронических недугов, особенно тяжело приходится лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной системы, психо-эмоциональными расстройствами.

Поддержать организм, помочь без серьезных осложнений переносить влияние неблагоприятных внешних факторов, длительное влияние стрессовых условий помогут соблюдение рекомендованных лечебных мероприятий. Чтобы избежать гиподинамии, уменьшить кислородный дефицит в организме можно 2-3 раза в день проводить дыхательную гимнастику и лечебные физические упражнения, принимать препараты улучшающие сосудистый тонус, седативные средства растительного происхождения. / meteonovosti.ru /
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