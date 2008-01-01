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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 07:27 Четверг, 14 мая

  Приближаясь к календарной середине, май не спешит обрадовать москвичей теплом. И сегодня, отставая от нормы на 5 градусов, температура больше будет соответствовать началу третьей декады апреля. А относительно недавно, в 2013 году, столбики московских термометров в это время уверенно приближались к тридцатиградусной отметке. Максимальная температура 14 мая 2013 года повысилась до +29.7 градусов, что стало суточным рекордом. А самая холодная ночь сегодняшних суток отмечалась в далеком 1899 году. Под утро температура понизилась до -3.1 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильными дождями отметился этот день в 1962 году. На Московскую землю вылилось 16.2 мм, то есть треть месячной нормы.

В прошлом, 2019 году, в третьей пятидневке месяца также случилось похолодание, но не такое интенсивное. Температура после 25-градусных значений понизилась до +20. А вот ночи оставались теплыми, +13 градусов. 14 мая дождей не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+10
Чт.
14 мая
+13
Пт.
15 мая
+13
Сб.
16 мая
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Баган		 -14
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Анахайм

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