Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
14 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Первый в сезоне тайфун


ИА "Метеоновости" / 07:40 Четверг, 14 мая

  12 мая на северо-западе Тихого океана сформировалась тропическая депрессия, которая быстро развилась до стадии тайфуна. 13 мая с именем "Амбо" ("Вонгфонг") тайфун стал двигаться в сторону Филиппин. Скорость ветра вблизи его центра усилилась до 35м/с, порывы превысили 50м/с.

14 мая это тайфун достигнет острова Лусон, где ожидаются проливные дожди и сильный ветер. В течение 48 часов здесь будет действовать предупреждение о штормовом нагоне высотой 1,0-3,0 м. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+10
Чт.
14 мая
+13
Пт.
15 мая
+13
Сб.
16 мая
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Баган		 -14
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Анахайм

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100