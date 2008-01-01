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Новости погоды
Первый в сезоне тайфун
ИА "Метеоновости" / 07:40 Четверг, 14 мая
12 мая на северо-западе Тихого океана сформировалась тропическая депрессия, которая быстро развилась до стадии тайфуна. 13 мая с именем "Амбо" ("Вонгфонг") тайфун стал двигаться в сторону Филиппин. Скорость ветра вблизи его центра усилилась до 35м/с, порывы превысили 50м/с.
14 мая это тайфун достигнет острова Лусон, где ожидаются проливные дожди и сильный ветер. В течение 48 часов здесь будет действовать предупреждение о штормовом нагоне высотой 1,0-3,0 м. / meteonovosti.ru /
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