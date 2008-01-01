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Заморозки в Беларуси и Литве

ИА "Метеоновости" / 09:46 Четверг, 14 мая



В ночь на 14 мая погоду в Литве и на западе Беларуси определял слабый гребень антициклона. При прояснениях температура воздуха в пониженных местах рельефа понижалась до отрицательных значений. В Каунасе минимальная температура понизилась до -0,6 градуса, в Беларуси подморозило до -1,6 градуса. Заморозки местами наблюдались и в Псковской области.



В ближайшие сутки, с усилением гребня антициклона с запада, зона заморозков будет расширяться. / meteonovosti.ru /



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