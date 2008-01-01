Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
14 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Заморозки в Беларуси и Литве


ИА "Метеоновости" / 09:46 Четверг, 14 мая

  В ночь на 14 мая погоду в Литве и на западе Беларуси определял слабый гребень антициклона. При прояснениях температура воздуха в пониженных местах рельефа понижалась до отрицательных значений. В Каунасе минимальная температура понизилась до -0,6 градуса, в Беларуси подморозило до -1,6 градуса. Заморозки местами наблюдались и в Псковской области.

В ближайшие сутки, с усилением гребня антициклона с запада, зона заморозков будет расширяться. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+10
Чт.
14 мая
+13
Пт.
15 мая
+13
Сб.
16 мая
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Баган		 -14
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Анахайм

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100